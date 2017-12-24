〈台北都會〉機捷A5 站增 出入 口用地未取得即招標 地主批蠻橫

2017-12-24

怕年底前未開標 高鐵局收回經費

〔記者葉冠妤／新北報導〕桃園機場捷運A5泰山站目前僅有一處出入口，因為塭仔圳重劃案的時程延宕，導致增設北側出入口用地遲遲未能取得，礙於交通部高鐵局的工程經費將於今年底結算，新北市政府趕在今年結束前啟動招標程序，下週二（廿六日）即將開標，但出入口用地未獲同意，地主抗議說，並未同意市府無償使用土地，工程卻逕自招標，怒批市府蠻橫。市府捷運工程局表示，會加強溝通。

出入口處 有1200坪用地尚未取得

機捷泰山站規劃新增北側、靠近泰山端的出入口，但受到塭仔圳重劃案延宕影響，占地約一千兩百坪的北側出入口用地至今尚未取得，今年初機捷通車後，泰山區民眾必須穿越車流量很大的新北大道，到新莊端的出入口搭乘機捷，險象環生讓民眾抱怨連連，爭取在北側增設出入口，方便泰山這一端的民眾搭車。

由於高鐵局編列的一．一億元預算即將於今年底結算，新北市捷運工程局與高鐵局日前達成協議，趕在年底前將增設出入口工程招標出去。

地主：未允諾給捷運局無償用地

不過，北側出入口用地的林姓地主抱怨說，截至目前為止，從未答應要讓捷運局無償使用土地，未料捷運局在未告知的情況下啟動招標程序，下週二即將開標，讓人感覺很不被尊重，更憂心工程發包後，若廠商動用手段迫使他屈服，屆時只能被迫退讓。

新北市捷運工程局副局長李政安解釋說，考量時效，若沒有在今年底前啟動招標程序，一億多元的工程費恐怕不保，捷運局只好提前招標，但招標合約明訂彈性機制，若用地取得仍有問題，廠商先就能執行的部分作業，未來在細部設計也可再做調整，與地主討論空間如何調配使用。

市府：保留地主可參加區段徵收權利

李政安表示，現有的南側出入口是另一位地主無償提供，為公平性起見，北側出入口土地使用條件必須一致，將加強與地主溝通，並承諾保留地主以後參加區段徵收的權益。