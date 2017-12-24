〈北部〉覓地波折多 三義救護站搬遷動工

2017-12-24

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣三義救護協會所屬的三義救護站，成立二十三年來，由於現址已不再續租，找了八處地點均一波三折，終於在廣盛村五穀段覓得六百坪土地，昨天舉行動工儀式，將採組合屋結構，預計明年三月完成，但經專業設計，整個新救護隊打造成「家」的意象，提供三義鄉親全天候救護服務。

三義救護站成立於民國八十三年，是苗栗縣最早成立的地方救護隊，站內四十六位男女志工全天候投入三義地區緊急救護工作，平均每月至少出勤五十次，迄今出勤超過一萬五千次，成為三義鄉親的健康「守護神」；此外，還提供安寧返家、居家關懷及二手醫療器材讓鄉民免費借用。

經鄉長徐文達及地方人士奔走，找了八處地點，惟牽涉產權、法規及民眾反對等因素，可說一波三折，終於順利向地主林紹國承租廣盛村八穀段六百坪用地，每年租金六萬元。

擁有藝術創作專業的三義女婿、協會顧問劉士毅除捐款也負責新三義救護隊外觀設計，雖然是組合屋結構，但搭配木材，打造成「家」的意象。

昨天的動工儀式，邀請台中戊己劇團表演戰鼓，以及祥獅獻瑞，包括縣議員韓茂賢、羅貴星及徐文達、三義鄉代會主席呂明忠都到場共襄盛舉。

三義救護協會理事長劉欽格說，新會址從整地到完成，約七百萬元經費，感謝在地企業及善心人士相助，讓救護志工能全心付出，守護三義鄉親的健康。