〈北部〉5天9人猝逝 防流感衛局籲打疫苗

2017-12-24

疫情下週進入高峰期

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕入冬後連續冷氣團來襲，苗栗縣五天之內就傳出有九人因氣溫驟降不幸猝逝，另還有三人因天冷引發急性心肌梗塞送醫治療；另外衛福部疾管署也呼籲下週開始將進入流感高峰期，苗栗縣衛生局統計現有三十人感染流感重症，其中八成皆未施打疫苗，衛生局也呼籲，目前縣內疫苗剩一千五百劑，抵抗力差的民眾應盡速接種。

根據苗栗縣衛生局醫政科統計，至前天為止共五天就接獲縣內醫院通報九人因天冷猝死，其中十九日一天就奪走四條性命，連縣內最高齡的一百一十歲人瑞也在這波冷氣團過世。另還有三人因氣溫驟降引發心肌梗塞，所幸送醫急救後皆已無生命危險，衛福部也針對天冷猝死案件發布通知，要求各醫院加強急診品質。

苗栗縣私立為恭醫院心臟內科醫師洪培倫表示，高齡族群、高血壓、膽固醇過高、心血管疾病及糖尿病等患者皆是高危險族群，除了外出應以圍巾、口罩遮住口鼻，避免直接吸入冷空氣，尤其須注意室內室外溫差變化，從溫暖室內空間走到外面突接觸到低溫，更易導致微血管急速收縮，引發心肌梗塞。

截至目前統計全國共有一千三百一十六例流感重症病患，苗栗縣內則有卅例，其中有一例是年僅十二歲國中女學生，未接種疫苗，感染流感重症，現轉院至台中一家醫學中心加護病房治療。

抵抗力差民眾 盡速施打

苗縣衛生局疾病管制科長陳淑珠呼籲，下週又有冷氣團來襲，兼適逢耶誕節及跨年，人潮聚集易爆發群聚感染，目前縣內僅剩一千五百劑流感疫苗，抵抗力較差且尚未施打的民眾，如慢性病患、幼童、老年人口，可至縣內八十三家醫療院所或各地衛生所施打。