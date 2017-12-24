〈北部〉竹市感恩季 林智堅：3年建設拚幸福

2017-12-24

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市二○一七感恩季系列活動昨天登場，護城河畔的耶誕市集讓市民度過悠閒的午後時光；市府前廣場的感恩音樂晚會則邀請知名聲樂家簡文秀與南方二重唱、殷正洋等歌手演出，觀眾在寒夜齊聚聆賞，以熱情掌聲回應一曲曲動人的歌聲。

市長脫稿向媽媽大聲說愛

林智堅致詞時脫稿感性的說，再過兩天是他就職滿三周年的日子，三年前的十二月二十五日是他人生的轉捩點，從沒有想過會在三十九歲的年紀，要扛起為新竹市民創造幸福的工作，今年感恩晚會的主題為「大聲說愛」，他特別向坐在台下的媽媽說聲「媽媽，我愛你！」，並鼓勵民眾珍惜跟家人的相處時光，勇敢大聲說愛。

白色圍籬後面 城市正改變

林智堅說，有機會擔任市長，他一心一意為家鄉做更多事情，希望民眾在這個城市中能感受到幸福與愛，過去市民會說，寫著「建設風起，進步新竹」白色圍籬，為生活帶來不便，但現在市民非常期待能在家旁邊看到白色圍籬，因為當圍籬拆除時，如拆禮物般，能看到嶄新的環境，感受城市正在改變。

林智堅說，除致力做好建設，市府團隊也對長輩與孩子的照顧投入許多心力，年輕爸媽跟他說「準備要把戶籍遷到新竹市」，因為他們相信孩子來到新竹市能獲得完善的教育環境，他期盼與大家共同努力，讓竹市成為更幸福城市。

表揚3位城市英雄

林智堅上任後將跨年活動調整為感恩季系列活動，並表揚為新竹市付出的城市英雄，今年有三位入選。

七十四歲裴嘉妮修女原為義大利籍，民國五十四年來台，為山區醫療與照護身心障礙兒童，服務長達五十二年，今年六月以特殊功勳歸化我國籍，創下新竹市首例 。

五十歲的香山區榮光教會姜宏達牧師，二十三年前開始在新竹市傳教，並將教會打造成「香山孩子們的秘密基地」，提供弱勢家庭兒童課輔與照顧，讓孩子找到自信，享有愛與溫暖。

目前就讀清大體育系的陳念琴今年剛滿二十歲，是台灣第一位參加奧運女子拳擊賽事的選手，今年六月參加蒙古烏蘭巴托盃國際拳擊，拿下金牌。

聲樂家簡文秀晚會獻唱

感恩晚會「星光燦爛音樂饗宴」，由億光文化基金會策劃，名聲樂家簡文秀、許德崇與歌手殷正洋、王中平、南方二重唱、拉縴人歌手獻唱；C大調管弦樂團及葉樹涵樂隊指揮帶來悠揚樂音。