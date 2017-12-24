〈北部〉A7合宜宅廢水排新北 桃園環局：合法排放

2017-12-24

生活污水排往新莊2溪 居民不滿

〔記者魏瑾筠／龜山報導〕位於龜山區的A7合宜住宅因未設置污水處理廠，被質疑生活污水以鋪設管線方式，往新北市新莊區十八份坑溪、啞口坑溪排放，引發下游居民質疑與不滿；桃園市政府環保局技正葉孟芬回應，A7合宜住宅因污水處理廠未完成，污水是由區內遠雄、皇翔、名軒及麗寶四住宅基地，於各建築物內設置污水處理設施，先自行處理後收集到滯洪池再排放，皆有環保局核發的排放許可證，一切合法。

其中，遠雄、名軒及麗寶基地計二七八三戶，經公滯十二滯洪池排入十八份坑溪，皇翔基地計一八四○戶，則經公滯十滯洪池排入啞口坑溪。

桃環局︰加強稽查各基地放流水

葉孟芬說，今年三月廿日至十二月十五日止，環保局已派員稽查遠雄十一次、皇翔六次、名軒六次及麗寶十三次，總計卅六次，遠雄及皇翔各因放流水不合規定，於今年三月被環保局告發一次、逕罰八萬八千元，環保局會持續派員加強稽查；至於民眾質疑新莊地區的污染源來自A7合宜住宅，葉孟芬則說，因無法確認採樣區，尚無法證實就是A7。

A7水資源中心 預計2020年完工

針對A7合宜住宅無專設污水處理廠，水務局污水設施科長鍾淑女解釋，A7合宜住宅由內政部營建署規劃發包，水務局發現未設計「專用下水道系統」，才由污水工程科規劃「桃園機場A7站地區污水下水道實施計畫」，將在A7站地區污水處理廠用地設置水資源回收中心，總經費四億餘元，去年十二月九日經內政部營建署同意，今年七月十九日完成簽約，明年四月進行工程招標公告，預計二○二○年底完工。

有民眾質疑為何不將污水排至龜山水資源回收中心，鍾淑女表示，如果要將A7合宜住宅污水排至該中心，需要將水打至卅二公尺高、翻過山頭往下排放，是翻山越嶺的大工程，且A7水資源回收中心即將動工，若再花一筆經費並不合效益。