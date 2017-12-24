〈北部〉納稅有爭議 桃園市府設2納保官協助

2017-12-24

受理申訴陳情 提供諮詢協助

〔記者謝武雄／桃園報導〕納稅者權利保護法將從廿八日起實施，為提供納稅者必要的協助，市府地方稅務局依法指派專人擔任納稅者權利保護官（納保官），受理納稅者申訴、陳情或稅捐爭議溝通與協調，並於納稅者依法尋求救濟時提供諮詢與協助。

2納保官姓名電話 官網公告

地方稅務局長林延文說，稅捐法令繁複，一般納稅者不易理解，所以參考美、日、英、韓等國稅制，以及我國消費者保護法的規定，在稅捐稽徵機關設置納保官，地稅局已指定兩名九職等以上專業稅務人員擔任納保官，分別為主任納保官曹淑桃、電話337-2806，納保官林玉禪、電話335-6682，同步在官網公告姓名及聯絡方式。

林延文說，實務上地方稅常碰到的爭議像是農地課徵地價稅問題，正常的農地是不課徵地價稅，但農地有違法填土、倒土等違反分區使用被罰款，土地未恢復農用前要課徵地價稅，有的農民將農地租給他人亂倒廢土，事後被要求繳交地價稅，才知道嚴重性。

另部分違建廠房、房舍未設籍，稅務人員查獲後，依法可追繳五年的房屋稅，很多屋主會跳腳，對於追繳五年房屋稅案件，考量納稅義務人經濟狀況，會給予適度展延或分期。

林延文表示，國稅的爭議較地方稅為大，例如營業稅、營利事業所得稅、綜所稅等，由於有合法節稅的空間，有時候納稅人認為是節稅，但稅務人員認為是逃稅，就會出現爭議；反觀地方稅，大都是有固定的標的、納稅方式，例如，房屋稅是以房屋為標的，再視不同用途有不同的稅率，地價稅也相同，常碰到的問題是，可以申請自用住宅房屋稅、地價稅，卻錯過申報時間。

納稅者權利保護法 28日上路

立法院於去年十二月九日三讀通過制定「納稅者權利保護法」，同年十二月廿八日由總統公布，並自今年十二月廿八日起施行；納稅者權利保護法制定重點包含，基本生活所需費用不得加以課稅、落實正當法律程序、公平合理課稅、設置納稅者權利保護組織、強化納稅者救濟保障。