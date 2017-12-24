〈中部〉二行程機車汰換補助 持續加碼

2017-12-24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市二行程機車三年來補助汰換已逾五成，目前仍有近十四萬輛，明年預計再編列五千兩百萬元，持續補助汰換及新購電動二輪車（機車、自行車），針對中低收入戶，地方加中央補助每案最高可達四萬兩千八百元，全國最高。

為加速改善空污，台中市配合環保署推動淘汰二行程機車補助計畫，環保局長白智榮表示，明年新編五千兩百萬元經費補助，預計可再汰除約三萬輛二行程機車，新增三千四百五十輛電動機車。

環保局統計，一○三年底至今年十一月底，台中市二行程機車數量從卅多萬輛減少至十三萬多輛，推估每年減少PM10達八十三．五公噸、PM2.5達六十七．八公噸、氮氧化物（NOx）卅五．五公噸，非甲烷總烴（NMHC）八百九十六公噸，減碳量達四萬七千多公噸，相當於廿三．六座台中都會公園的固碳量，空氣污染減量效益高。

白智榮說，今年度汰舊換購電動機車加碼補助金額為六都第一，也推出全國首創淘汰二行程機車及新購電動二輪車補助線上申請系統，補助方案受理至明年一月十日。

根據空污法規定，機車出廠滿五年，每年須於行車執照原發照月份的前後一個月做排氣定檢，逾期未檢驗者可處兩千元罰鍰；環保局也開發出台中市機車排氣定檢及充電設施查詢App，民眾可透過智慧型手機輸入車號查詢檢驗情況，以及定檢到期通知等功能。