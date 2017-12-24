〈中部〉台中花毯節開幕 首日10萬人次遊花田綠廊

2017-12-24

來后里環保公園 聽花開的聲音

〔記者李忠憲／台中報導〕為期十六天的台中花毯節昨日登場！由於天公作美，首日就湧入十萬多人次到訪，大家爭相與主花毯「山櫻花開」巨型動態裝置音樂盒及多項裝置藝術合影留念。市長林佳龍出席開幕，許多民眾爭相與他合影，讓他笑著直呼︰「今天來跟大家拍照就好，不用開幕了！」

后里花田綠廊從垃圾掩埋場轉變為環保公園，台中市府去年將台中花毯節與新社花海分家後，改在此舉辦花毯節。場地經市府積極復育整治，現場成為花田綠廊生態亮點公園，大受好評，去年吸引超過一百四十五萬人次。

6.2米動態裝置音樂盒 拍照熱點

今年花毯節以「花開的聲音」為主題，主花毯為六．二米高的「山櫻花開」巨型動態裝置音樂盒，融入花博吉祥物「石虎家族」及「音樂」等元素，以繽紛花卉展現田園之美，成為昨日人氣拍照景點，更湧入十萬零六千人次到訪。

林佳龍：為明年世界花博會熱身

林佳龍表示，后里花田綠廊從垃圾場變為花田綠廊，為明年世界花博會熱身，讓台中成為美麗的花園城市，讓每個人透過花的美麗，喚醒城市的美感。他接著說︰「花開有沒有聲音？」其實大家靜下心來聆聽，就會發現花開是有聲音的，每個人都會聽到周邊任何美妙的聲音，不管是內心的呼喚，或大自然的聲音。林佳龍說，今年花毯節以台中的市花山櫻花為主題，整個花毯節使用在地花卉，要讓台中市成為花都。

彰化員林盧小姐說，一早就與家人開車過來，沿路交通順暢，現場花朵幾乎都盛開，非常漂亮。賞花後，她們將轉往后豐鐵馬道騎腳踏車，來個台中一日遊。