〈中部〉健行募款46年 總里程繞地球80圈

2017-12-24

正心中學發起 走一公里獲贊助一元

〔記者林國賢／雲林報導〕「我走一公里，請您贊助一元」，已持續四十六年、累積總里程可繞地球八十圈的正心中學仁愛健行昨登場，學生們頂著冬陽挑戰廿五公里健走，為照顧多重身心障礙天使的敏道家園籌募善款，身體力行傳送愛。

正心校友會理事長高增堯表示，仁愛健行是由成道學老師於一九七二年仿效香港「大步邁出百萬金」活動發起學生走一公里、邀請民眾贊助一元活動，活動已持續四十六年，累積總里程收逾三百四十五萬公里，募得超過四千萬善款，每年都有大批校友回校共襄盛舉，今年除學校三千名學生參加外，還有六百名校友參加。

幫助身心障兒 為敏道家園籌募善款

健行活動由「飛躍羚羊」紀政、台灣樂學築夢獎助學金協會發起人陳彩能、正心中學校長林佳慧等人鳴笛、學生高拋毛巾加油後登場，學生們陸續出發健走，有學生特別戴著耶誕帽等裝扮，邊走邊向路人、民眾報佳音，熱鬧喜氣。

正心中學秘書劉立郡表示，敏道家園是根據來自瑞士的蒲敏道神父的願望創建的，院內住著一百二十多位極重度、重度及中度多重身心障礙天使，他們大多來自貧困家庭，非常需要幫助。

鎮西國小今年建校一百廿週年，學校安排愛心園遊會為創校兩甲子暖身，小朋友們大方在攤位前大聲叫賣，所得捐給創世基金會。

斗六北區扶輪社交換學生陳家柏準備了自巴西帶來的小禮物與餅乾到一心育幼院，與小朋友一起玩音樂，歡樂過耶誕。

斗六市公所耶誕雙主場音樂分別在雲中街、斗六公園登場，市長謝淑亞扮成耶誕老人在會場送小禮物給小朋友，感受濃濃耶誕味，滿滿歡樂。