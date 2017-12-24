〈中部〉嘉市鐵路高架第一標 陳建仁參加動土

2017-12-24

避開抗議場面 車隊改道進會場

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕喊了快三十年的嘉義市區鐵路高架化（簡稱鐵高）工程，昨舉行第一標「嘉義站北側臨時軌土建工程」動土儀式，副總統陳建仁代替總統蔡英文參加活動時，車隊遇到反對鐵路高架化的抗議人士，車隊臨時改道進入會場，避開抗議場面。全線主體工程預估民國一百一十五年完工啟用，交通部長賀陳旦昨表示，鐵路高架化仰賴在地參與及合作，交通部一定會加速辦理後續工程。

動土會場在鐵道藝術村，周邊交通管制，反鐵高的洪雅書房負責人余國信欲遞交陳情書給陳建仁，「島呼冊店」負責人林詩涵也在書店掛布條抗議，警方聲東擊西，在北興街大動作做重兵部署，陳的車隊卻從會場的舞台後方另一預備路線進來，一度讓在會場入口迎接的嘉義市長涂醒哲、嘉義縣長張花冠、立委李俊俋、陳明文、蔡易餘等人傻眼，在陳的車隊抵達時，趕緊跑過去迎接。

嘉義市區鐵路高架化討論將近三十年，經行政院核定納入「前瞻基礎建設計畫」終於定案，總預算二百三十八．九八億元，中央負擔二○○．六五億元，市府分擔款三十八．三三億元。

涂醒哲表認同 改造城市好機會

陳建仁表示，鐵路高架化不能只看它帶動的交通運輸效益，更是縫合市區，把觀光、產業發展、市區居住環境改善納入考量，可有效帶動嘉市整體發展契機。

涂醒哲說，鐵路高架化不僅消除交通隔閡，也是翻轉嘉義、城市改造的好機會，市府至今舉辦超過三十幾場次大小型說明會，也成立「嘉義之心願景館」，邀請民眾共同思考城市未來走向。嘉市議長蕭淑麗說，鐵路高架化的路廊尚未確認、規劃設計尚未完成、土地尚未徵收、地上物尚未拆除，未來接踵而來的問題，嘉市該如何因應，不容忽視。

正反意見並陳 有人質疑有支持

余國信最後將陳情書遞交給交通部官員，他質疑，鐵高計畫是嘉義市民最優先想要的工程嗎？「沒做，嘉市就會衰敗嗎？施行了，嘉市就可以翻轉嗎？」希望能有多場次鐵路高架化公共政策辯論、推動多場次公民審議鐵路高架化。也有北興街住戶掛起「鐵路高架化 美夢成真 感謝蔡總統 嘉義翻轉」布條，表達支持鐵高立場。