〈南部〉近20位國際詩人 臉書接力祝福台灣

2017-12-23

台灣文學館 每日推出兩位詩人手跡

〔記者洪瑞琴／台南報導〕歲末冬至，國家文藝獎得主詩人、現任世界詩人運動組織PPdM副會長兼駐台灣大使的李魁賢，為迎接二○一八年到來，邀請國際詩人寫出對台灣的祝福，目前已近廿位詩人響應，即日起在國立台灣文學館臉書每日推出兩位國際詩人手跡，用文學溫度接力祝福台灣。

國家文藝獎得主李魁賢 首PO台灣萬歲

李魁賢首PO之作，手寫「台灣萬歲！台灣文學萬歲！」日本詩人森井香衣手寫賀詞外，更搭配親手繪製的插畫。

未來陸續將有來自日本、美國、馬其頓、科索沃、牙買加、羅馬尼亞、俄羅斯、塞爾維亞、孟加拉、波蘭、摩洛哥、波多黎各、突尼西亞、智利、哥倫比亞、厄瓜多等國的詩人捎來新年祝賀。

台灣文學館表示，國際詩壇創作突破政治、國界，彰顯文學跨越疆界，直入人心的力量，這些作品都將陸續發布在台文館臉書。

台文館即起推出浮空投影．讀詩體驗活動

台文館即日起推出「台灣意象．文學先行─李魁賢捐贈展」─浮空投影．讀詩體驗活動，以展區「螢的心聲」詩作為發想，號召民眾響應「國際詩人接力臉書祝福台灣」活動，一同書寫給台灣的祝福小卡，將掛在台文館浮空投影展區牆面，參與的民眾可拍下畫面後，兌換手工螢光明信片一張，上傳FB打卡分享照片可再獲得台文館限量跨年明信片一張。