〈南部〉「紅害」減半 明年可望提前達標

2017-12-23

〔記者蔡清華／高雄報導〕行政院長賴清德抗空污宣示兩年內紅害減半的目標，高雄市至今年十二月十八日止，紅色警戒站日數較基準年（一○四年）減少約四十％，今年可達到環保署預設目標廿％，高市環保局表示，如果空污法能完成修法，配合加嚴標準等措施，明年高雄市有機會提前達標。

紅色警戒站日數減少40％

行政院廿一日公布空氣污染防制行動方案，對空污防制進一步訂定更積極的作為及改善目標，與高市府所提的改善空污方案幾乎不謀而合。

環保局表示，行政院長賴清德曾於十二日邀集中南部縣市長，共同研商空污解決方案，高雄市當天由副市長許銘春率環保局長蔡孟裕出席。

市府向行政院爭取補助全市公車電動化、興達電廠燃煤機組提前除役、船舶用油硫含量三．五％降至○．五％、船舶須全數使用岸電、提供特別預算加速二行程機車汰舊、加倍補助高雄市汰換一、二期柴油車等對策，全部獲得行政院支持。

而行政院提出一○八年空污紅害減半目標，高雄市今年初即規劃一○八年PM2.5紅害站日數要較一○四年減半，一○六年、一○七年要各減廿％及卅％，與行政院目標一致。

近兩年數據也呈現逐年改善趨勢，高雄市PM2.5達紅害站日數從一○四年二八八站日降至今年十二月十八日一八二站日，改善幅度超過設定目標，顯示多管齊下管制策略已獲成效。