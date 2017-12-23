〈南部〉〈市定古蹟〉旗後天后宮 花4千萬大整修

2017-12-23

已344年歷史 109年底完成

〔記者黃佳琳／高雄報導〕市定古蹟旗後天后宮是高市歷史最古老的寺廟之一，約建基於明鄭永曆廿七年（一六七三年），天后宮已近七十年未進行大規模整修，建築本體有多處損壞，中央和地方合作，斥資四千多萬元協助整修，預計一○九年底前完成修復，讓旗後天后宮風華再現。

高市文化局指出，三百多年前，漁民徐阿華因遇颱風漂至旗後，見此地是捕魚、定居的好地方，乃回鄉邀集同鄉漁民攜眷前來定居，並隨身迎奉湄洲媽祖來台，四處捐緣建祀媽祖宮為守護神。

裝飾藝術等為國家級水準

清康熙卅年（一六九一年），旗後人口日漸稠密，旗後便以媽祖廟為中心逐漸發展開來，成為高雄市最早的商業中心。民國卅七年（一九四八年）蔡文賓等信徒以保存古樸面貌為整修重點，籌款重建為現今廟宇。

天后宮建築平面格局為二殿二廂房，空間分成三川殿、正殿、拜亭、龍井、虎井、過水、廂房等，格局完整，裝飾藝術、彩繪及匠藝亦屬國家級水準，曾參與匠師包括彩繪名師陳玉峰以及石作匠師張木成等。

另三川殿的八角柱礎上，有蝦兵蟹將、烏龜、貝類等裝飾藝術圖樣，八仙過海的剪黏等也都是與海相關的裝飾藝術，除了反映旗津靠海的地理位置外，也有象徵媽祖娘娘海神的意味，呈現出與其他內陸廟宇的差異。

天后宮自民國卅七年整建後，超過半世紀未整修，建築本體已有多處損壞情形，文化局去年辦理修復規劃設計，整體修復經費四千多萬元，由中央、地方及所有權人三方共同協力促成天后宮修復工程。

此次修復的主要內容包含剪黏、泥塑、大木構架、彩繪、灰作及廟埕空間環境整理，工程預定一○九年底竣工，將再現傳統廟宇的特殊風華。