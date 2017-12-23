〈南部〉「會走路的樹」下獻唱 王宏恩返鄉出「輯」

2017-12-23

〔記者王秀亭／台東報導〕金曲歌王、布農族歌手王宏恩昨天回到老家台東縣延平鄉，選在森林博物館「會走路的樹」林蔭下，發表睽違四年的全新創作專輯，王宏恩在部落耆老吟唱傳統古調後，唱出最新創作「會走路的樹」，受邀族人、歌迷享受一場森林音樂浴。

王宏恩表示，唱歌十餘年，發現部落歌手每次發表創作，唱的雖是家鄉音樂，卻選在大都會發表，順序似乎錯誤，這次回到傳統部落做法，先讓家人、族人、這塊生長的土地知道我在做甚麼，得到認同與祝福後，再帶著祝福出發。

王宏恩坦言，這是一項難度很高的創舉，專輯名稱為「會走路的樹」，回到延平鄉老家，選在叔叔搭瑪‧阿力曼的森林博物館「會走路的樹」白榕下發表新歌，從音響、發電機搬運到部落動員，曾讓自己一度猶豫想放棄，在情感驅使下，終於克服困難。

在三個部落長輩的傳統古調中，王宏恩唱出會走路的樹、水往上流等新歌，不僅歌迷隨歌曲節拍擺動身體，就連鄉長、部落耆老們也跟著動起來。陳姓民眾說，森林裡的音樂會讓人感動。

王宏恩指出，新專輯有六首傳統古調、八首自己的創作，這次一改古調老是變成陪襯、裝飾、被犧牲的角色，而是讓它完整獨立呈現，由延平鄉三個部落的耆老唱出完整的祈禱小米豐收歌等曲，並試圖在古調中結合新創，盡量做到不違和、不衝突，可以把情感從千年跨越過來。