〈南部〉單車道淪垃圾場 台東環局借助「警眼」監控

2017-12-23

〔記者張存薇／台東報導〕年關將近，許多民眾開始大掃除，台東市太平溪出海口附近自行車道被發現暗藏大批垃圾，成堆酒瓶、飲料罐，加上家戶垃圾、尿布、螺殼等廢棄物，環保局長謝清泉昨天到場勘查，他表示，將爭取與縣警局監視錄影系統合作，監控易被偷倒垃圾的熱區。

太平溪出海口附近 遭亂丟廢棄物

台東市鄰近海邊，無敵海景讓人稱羨，從台東市海濱公園往太平溪出海口的海邊，因為有廢棄自行車道及小路，吸引不少釣客釣魚，最近被發現出現越來越多垃圾，沿路兩旁都是垃圾，有的甚至堆在樹叢裡，有成堆的家用垃圾，也有大批酒瓶、醬油瓶、成人紙尿布。

謝清泉說，初步檢視多為家戶廢棄物，少部分可能是醫療機構或餐廳棄置，會將現場以衛星定位後，再轉由土地權責單位清理；根據「廢棄物清理法」，民眾亂丟垃圾可處一千兩百元到六千元罰款，偷倒事業廢棄物的業者還會被移送法辦。

謝清泉無奈指出，包括台東市往東河鄉海邊、卑南鄉、太麻里鄉海邊及成功鎮、關山鎮是較易發現廢棄垃圾的地區，曾提出「天眼」計畫向前瞻基礎建設爭取經費、希望添購四十組移動式數位攝影設備，裝設在易被偷倒垃圾的熱區，但因環保署沒有相關預算科目被打回票，因縣警局裝設監視錄影系統設備較全面，將改爭取與警局合作抓偷倒行為。

他也呼籲，台東縣包括台東市已設有約八十處資源回收點，以兌換日常生活用品鼓勵民眾回收資源物，各鄉鎮市垃圾車每天也定時巡迴家戶收垃圾及回收物，請民眾配合。