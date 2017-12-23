〈南部〉賴清德「回娘家」 期許「鐵粉」 展現執行力

2017-12-23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕行政院長賴清德昨「回娘家」，帶著部會首長與台南市府團隊舉辦前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會，針對地方推動長照實施狀況與面臨困難，以及市府重大議題進行交流。他說，南市府是行政院的「鐵粉」，期望地方展現執行力，成為中央推動政策最強後盾。

南下座談會 落實前瞻及長照2.0

賴清德表示，南下座談會目的，是要落實蔡英文總統的兩項重大政策，就是「前瞻基礎建設」及「長照2.0」計畫，前瞻基礎建設除了解決下一個世代台灣基礎建設的需求，基本上它也是一個擴大財政支出，可以帶動經濟的發展。

賴清德並表示，因台灣人口老化越來越嚴重，今年六十五歲以上長輩的人口數已經跟十四歲以下的人口數一樣多，人口曲線就在今年交叉，代表台灣已是高齡社會。

賴清德強調，不管是前瞻基礎建設或是長照2.0，關鍵都在於執行，所以他非常感謝行政院團隊，跟著他跑遍每個縣市，希望能夠提升各縣市的執行力，讓總統蔡英文重大政見造福台灣人民。

代理市長李孟諺幽默形容市府團隊是賴的「鐵粉」，也是「生命共同體」，對行政院政策全力以赴配合。賴清德也回應說：「這就是回後頭厝（娘家）的心情」，讓人感到很窩心。

長照2.0 賴盼台南扮領頭羊

賴清德說，長照2.0計畫有許多是競爭型計畫，他期許台南市府團隊一定要規劃得比其他縣市更好，扮演領頭羊角色做全國示範，「不要讓我漏氣」。

國發會︰捷運軌道建設 會檢討編經費

國發會主委陳美伶簡報中央核列南市前瞻計畫經費目前有一一九億餘元，占很大比例。她也透露為何捷運軌道建設尚未匡列興建經費，其實在前行政院長林全任內時，支持當時台南市長賴清德團隊所提計畫，因為他相信賴領導的團隊絕不會胡亂提報，只是地方對捷運尚有些意見，所以未編列，但「現在沒編不代表以後就沒有」，將來仍會滾動式檢討編經費。

陳美伶並為台南公開向在座的交通部長賀陳旦「喊話」，台南市區鐵路立體化向北延伸，不應只到永康，更要延伸到新營，讓大台南交通路網更完善。