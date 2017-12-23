〈南部〉東醫失智日照中心 明年2月成立

2017-12-23

〔記者王秀亭／台東報導〕衛福部台東醫院八月成立縣內唯一失智共照中心，四個月來個案數已達一百一十四人，台東醫院副院長廖益聖表示，明年二月將成立「失智日照中心」，預計可服務三十名個案，減輕家人的照顧負擔。

台東醫院昨天舉辦失智共照中心年度成果發表會，公布包括東味肉圓、柳家美食、花惹蜜企業社等十處失智友善社區單位名單，並頒發證書，也邀請失智病患家屬分享照顧經驗。

失智病患家屬張小姐表示，婆婆因性情轉變，家人意識到是失智症狀，隨著年紀越長情況越嚴重，甚至把鏡中的自己，當多年老友般大聊陳年往事，為避免婆婆在外亂闖，偶而會讓其在鏡前與自己對話，經失智共照中心協助，婆婆服藥延緩失智症狀，也結合長照資源讓照顧者有喘息空間。

廖益聖指出，共照中心是建置台東失智症個案的醫療與社區照護整合，家庭與社會資源服務的支援中心，並結合全台東各種社會資源，盼協助民眾早期發現身旁的失智症患者，給予適當的治療和照顧。

成立四個月的共照中心，迄今個案量達一百一十四人，其中以台東市六十一人最多，其次是成功鎮八人，但十六鄉鎮市中，達仁、海端鄉個案數為零。台東醫院表示，與地處偏遠，及民眾對失智症的觀念不足有關。

據推估，台東縣六十五歲以上失智人口約一千五百人，經診斷確診僅五百人左右。廖益聖說，縣內尚無專為失智症患者設置的病床，因費用高，台東醫院仍在評估中，不過，明年二月將成立「失智日照中心」，也會擴大失智友善社區的合作店家，協助發掘隱藏在社區中的失智個案，盼能及早發現與治療，延緩失智症狀。