〈南部〉可可果價低難賣 專家籲農友緩種

2017-12-23

〔記者邱芷柔／屏東報導〕以屏東可可製造的「台灣五號62%可可碎巧克力」，日前在倫敦舉辦的世界巧克力大賽（International Chocolate Awards）中風光奪下銅牌，帶動商機，屏東縣種植面積飆破三百公頃，但不少農民投入種植後，才發現可可鮮果價格極低，每公斤僅二十元，甚至有農民找不到通路銷售。專家提醒農民，小心一窩蜂搶種，落得血本無歸。

每公斤只收20、30元 實生苗果質參差

可可適合高溫多濕的環境，屏東縣種植面積居全台之冠。林姓可可農表示，政府鼓勵檳榔廢園，不少農友開始轉作，很多人種了可可後，才知道每公斤只收二、三十元，甚至賣不出去，可可樹枝幹質地脆，遇強風容易折損，對農民來說，是很大的壓力。

內埔鄉文化促進協會總幹事黃琬倫表示，屏東可可果數量遠小於需求量，農民賣不出去的原因出在「實生苗」，市面上販售的苗木是以種子繁殖為主，實生苗是來自開放授粉的種子，成株差異大，有的果形碩大果實卻很小，品質參差不齊，優質品可能只佔整園的百分之一，盤商如果只收優良品，農民根本不敷成本。

內埔種近百公頃 籲官學推適合品種

內埔鄉農會推廣部主任黃道和表示，內埔地區可可面積近百公頃，要協助農友處理品質不一的可可果，是很頭痛的問題，呼籲想要投入可可種植的農友暫緩，也希望官方、學術單位加快腳步，找到適合推廣種植的品種，農會也可以組織農友，協助前端加工，讓產業發展更穩固。

縣府農業處副處長鄭永裕表示，可可鮮果價格低廉，但製成乾果後價格拉高，十公斤的可可鮮果約可製成一公斤的乾果，屏東可可乾果每公斤價格約四百元，相較進口每公斤約一百元，差價高達四倍，縣府已和研究單位、地方農會合作，挑選優良品種並制定種植標準，讓屏東可可提升競爭力。