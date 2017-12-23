〈台北都會〉柯上任3周年市政總檢討系列五之2 《衛生篇》頻稽查護食安 檢驗時程卻未縮短

2017-12-23

記者周彥妤／特稿

柯市府今年力推擴大施打公費疫苗，補助對象超過中央，更首創於捷運站設流感疫苗施打站，頗受好評。首設「食安官」頻繁稽查外，跨局處動員督導及源頭溯源管理，才是其中考驗，而食安資訊揭露不全，不利使用，仍待加強。醫療政策方面，提倡分級醫療，一手推院際轉診計畫，又同時核准大型醫療集團開設診所，互有牴觸；不過因應超高齡社會來臨，勇於在醫病關係緊張現況，推行「行動醫療」將在明年上路。

北市今年食安事件包含五月北政國中六十多名師生集體食物中毒；六月新北市漂白豆芽菜經過台北農產運銷公司流入北市零售市場；八月世大運期間，台北網球中心有工作人員自行外訂餐盒，廿二人用餐後腹瀉。不過，放眼六都，北市食安稽查頻繁，明年也將提高蔬果抽驗件數，三一一項化學法檢驗提升為三七四項，唯獨十四天的檢驗時程尚未能縮短，恐會拉長食安空窗期。

北市九月首設「食安官」，以利跨局處行使職權，但因遭指過去鮮少對市場周邊外交易有著墨，目前形式大於實質；而北市農特產品至少有九成來自外縣市，究竟如何落實前端源頭管理，避免問題品項流入，至今沒有解決。

食安資訊 兩網站疊床架屋

在食安資訊揭露上，北市府磨刀霍霍，不僅花費近四百萬元建置「食藥粧網路地圖」，強調率全國之先，為民眾把關食安。另針對「台北市食材登錄平台」，今年也另闢「連鎖咖啡廳專區」；但兩網站疊床架屋，資訊仍不全，搜尋邏輯不人性化，令人眼花撩亂。

捷運站打流感疫苗 受好評

北市今年擴大補助施打嬰幼兒輪狀病毒、肺炎鏈球菌及流感疫苗，首創於捷運站設置流感疫苗施打站，便於通勤族接種；但對協助政府施打公費疫苗的基層診所，卻未給付貯存疫苗、聘請人力的對等費用，導致診所須自掏腰包，若錯打非設籍北市民眾或施打不成，更要賠償疫苗費，恐打擊士氣。

集團設診所 打臉分級醫療

至於分級醫療推動，北市府於二○一五年啟動與台大醫院的院際轉診計畫，病患滿意度達九成；但有議員指柯市府同意大型醫療集團以其名義設立診所，與分級醫療理念明顯背道而馳。

毗鄰新北投捷運站的「台北國際醫旅」標榜「醫療輸出」，但營運三年來，服務境外人數比例，今年截至九月僅廿一％，且十五年的營運權利，預計回收約三億元，換算每坪月租僅約二二一元，屢遭批賤租。

北市聯醫推行的「居家醫療」，由醫護團隊到府看診，自二○一六年至今，服務兩千六百餘人，出勤兩萬五千多次，未來更擬升級成「行動醫療」，以眼科、牙科及皮膚科為重點診查，明年上路。