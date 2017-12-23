〈台北都會〉柯上任3周年市政總檢討系列五之1《環保篇》廣設直飲台推兩用袋 大動作減塑

2017-12-23

記者周彥妤、黃建豪／特稿

柯環保政策力推減塑，從廣設直飲台到推動「環保兩用袋」；在空污問題上，雖未拿出有效策略讓綠運具使用大幅增加，但近來祭出諸多創新對策，加嚴列管鍋爐硫氧化物排放標準、稽查燒烤一條街等。至於首創空污假因門檻過高挨批；另對噪音與光害祭出管制措施，包括研發高噪車輛照相系統、稽查廿四小時自助洗衣店及首創全國制定「台北市光害管制自治條例草案」。

鉛管汰換 今年完成157公里

在水資源政策上，柯延續二○○六年起啟動的二十年「供水管網改善長程計畫」，逐年進行鉛管、塑膠管全面汰換，北水處今年完成一五七公里鉛管汰換，預計二○二五年全面汰換不鏽鋼管。為減少瓶裝水廣設直飲台，在柯任內數量翻倍，在公園、捷運等公共場所已達三百八十座以上，惟宣傳不足，民眾對生飲仍缺乏信心。

空污假門檻高 挨批打假球

空污問題上，環保局選定「一線二站六處」推行「低污染排放示範區」，加強取締老舊高污染車輛；打造「多功能環境品質監測車」，於街頭移動監測；加嚴列管鍋爐硫氧化物排放標準；不過，首創空污假，門檻須達一級嚴重惡化（AQI〉400），但北市近五年未發生過二級嚴重惡化（AQI〉300），挨批猶如打假球。

噪音管制上，環保局今年延長工程夜間及假日禁止施工時段，還研發「高噪車輛照相系統」，嚇阻改裝重機、超跑，鎖定噪音最多路段及時段稽查。另針對廿四小時自助洗衣店啟動專案管制，連帶稽查噪音、空污、污水及廢棄物，具體成效待檢視。

廣告招牌林立伴隨的光害污染，是市民眼中的新興公害，北市著手研擬「台北市光害管制自治條例草案」，若三讀通過，將成亞洲首個管制光害的城市，但能否落實執行仍待觀察。

代燒垃圾過程未公開 被罵翻

「環保二次袋」使用率不高，明年元旦起，將改用「環保兩用袋」，但雙北不能互用，不便民。 北市焚化廠今年首度辦理售電回饋，採超商禮券、垃圾袋對半發放，但不到二百元小錢勞師動眾，不符比例，更造成里辦公處負擔，一百五十個回饋里，高達五十八里沒發完，退回環保局。

代燒垃圾接踵而至，北市去年接雲林縣，今年是新竹縣，又代高雄市燒金門垃圾，過程未公開透明，屢遭議員質疑與柯市長的主張背道而馳，更批宛如冤大頭。