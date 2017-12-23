〈台北都會〉北市明年有線電視費率持平 每戶月收495元

2017-12-23

中低收入戶收視費半價

〔記者蔡亞樺／台北報導〕攸關台北市六十三萬多戶有線電視收視戶的荷包，台北市有線廣播電視系統費率審議委員會昨審議明年有線電視費率，原有九家業者每月每戶上限維持四九五元，新業者「北都」數位有線電視維持四百五十元至五百八十元等四種收費組合，並決議後年起全面實施分組付費。另外，除原有低收入戶持續免收裝機費及收視費，並增加中低收入戶收視費半價優惠。

後年全面實施分組付費

北市觀光傳播局指出，後年起全面實施分組付費，業者在明年八月底申報後年收視費用時，須提出完整規劃；委員會同時決議，六十七個民眾最常收視的頻道，明年九月底前，至少四十個頻道須以高畫質（HD）播出，業者如要變動這六十七個頻道，須先經觀傳局同意。

以低價殺入市場的「北都」，委員會認為開播速度不如預期，考量北都在完成全市四五六里中，規劃剩下的廿七里在明年中將申請查驗，決議北都須於明年十一月底完成全市所有里開播。

為確實保障收視戶權益，避免業者廝殺倒閉，收視戶求助無門，審議委員會也要求，各業者在銀行開立的履約保證準備金專戶，須每三個月將存款證明提送觀傳局查驗。

觀傳局說，低收入戶免收裝機費及收視費優惠，截至今年十一月底有九千七百多戶申請，委員會決議，北市六千多戶中低收入戶，自明年起每月收視費以半價計收。