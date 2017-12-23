〈台北都會〉慈雲寺揭匾 總統：基隆變乾淨漂亮

2017-12-23

〔記者俞肇福、林嘉東／基隆報導〕蔡英文總統說，台灣經濟正逐漸好轉，景氣在回溫，政府用國家預算、政策規劃，盼台灣的轉型越來越快，台灣建設越來越多，台灣會越來越不一樣；今年經濟表現超過預期，當春天來臨時，大家都會感受到台灣進步與發展。

蔡英文：景氣回溫 經濟開始好轉

蔡英文昨天下午兩點在基隆市長林右昌、立委蔡適應與黨籍議員陪同下，到基隆市慈雲寺參加「濟眾化俗」揭匾儀式，這是蔡英文當選總統以來，首次蒞臨慈雲寺；蔡英文說，希望慈雲寺的觀音佛祖能夠繼續保佑國家風調雨順。

蔡英文說，市長林右昌這幾年的努力，讓大家看到基隆的進步，現在的基隆看起來更乾淨、漂亮，市長的建設藍圖，對基隆的未來規劃很完整，在中央執政後，林右昌也一再與行政院溝通，爭取到基隆輕軌捷運，這是在地鄉親許久的期盼，中央要以前瞻基礎建設讓鄉親能夠享受交通的便利，讓城市翻轉的速度更快。

蔡英文表示，基隆將來會是很多人想來工作甚至居住的地方，希望在中央、地方的建設下，年輕人可以留在基隆創業、生活，基隆再進步。

蔡英文在慈雲寺停留期間，受到小英之友會志工與信眾熱情支持，但場外則有拔菜總部十餘人抗議，抗議人士不斷高喊「抗議新黨王炳忠遭違法搜索」、「綠色恐怖」；抗議人群中，有位六十多歲范姓男子身體不適，被救護車緊急送醫，引發騷動。