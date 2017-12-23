〈台北都會〉淡北路環評現勘 下月辦公聽會

2017-12-23

〔記者葉冠妤／新北報導〕爭議多年的淡水河北側沿河平面道路（簡稱淡北道路）二階環評程序重啟，環評委員昨到淡水紅樹林、關渡現勘，因淡北道路橫跨雙北，明年一月將在新北、北市各辦一場公聽會，不過，台北市交通局代表卻表示，雙北還沒有達成共識。

橫跨雙北 北市：雙方未達共識

淡北道路全長五．四公里，起自新北市淡水區淡金路口，終點落在北市大度路，因道路沿線經過紅樹林保護區，環保團體擔心恐影響自然生態與文化遺址，提出訴願及行政訴訟，台北高等法院在民國一○二年九月判決撤銷原環評，導致淡北道路被迫停工，進入二階段環評。不僅環團反對，連台北市政府也持保留態度，呼籲新北市府尋求更適合方案。

環團憂影響自然生態和文化遺址

工務局新建工程處表示，淡水人口目前約十七萬，預估未來將成長至十八萬七千人，僅靠台二線作為淡水地區與台北市區唯一道路，無法負荷交通量，每逢上下班尖峰時段或假日，當地交通都塞成一團，雖日後將有淡江大橋、淡海輕軌，淡江大橋卻僅能分擔十八％車流，台二線道路容量仍不足，因此有必要興建淡北道路。

新工處：台2線壅塞 有必要興建

新工處說明，原本採高架淡北路環評現勘 下月辦公聽會跨越淡水捷運線的淡北道路工程，已改成沿著捷運路線貼地佈設，也避開遺址敏感區域，台北端則考量立德路有大量轉彎車流，將採高架段，也會重新整理、調整鄰近紅樹林保護區的自行車道。

環評委員：應整體規劃 勿侷限新北

昨天一連現勘三個地點，最後有環評委員認為淡北道路跨越雙北，應做整體長期規劃，可考量配合社子島開發、銜接台六十四線等，不要光從新北角度出發，「報喜不報憂」；新工處回應，雙北交通局日前已碰面進行實質討論，初步整合意見。

不過，台北市交通局出席代表卻打臉新北，澄清雙北目前尚未達成共識。