〈台北都會〉北市移還八里污水廠 新北：翡翠水庫也比照

2017-12-23

〔記者郭安家、何玉華／綜合報導〕台北市衛工處管轄的新北市八里污水廠，由惠民實業代操作，被新北市環保局查獲今年兩度將污水排入海洋，並開罰廠商、北市府各六百萬元，就連監察院也糾正北市府放任廠商。北市府日前建議將污水廠「移還」給新北市府接管，擬設移交工作小組，但新北市未提供小組名單，北市府只得函請營建署協助接管。對此，新北市府水利處受訪時給軟釘，指接手同時，盼翡翠水庫應比照辦理，交由新北市管理，原則才一致。

衛工處表示，行政院已於今年七月同意由新北市府接管八里污水廠，淡水河系污水下水道系統營運管理委員會也決議，由營建署、雙北市府成立移交工作小組，但新北市府尚未提供人員名單，北市府已函請營建署協助後續移交接管事宜。

新北市水利局長古沼格表示，不排斥接手管理八里污水處理廠，涵蓋雙北成員的管理小組由營建署召集磋商中，但污水處理廠設施、設備已使用廿、卅年，希望先盤點維修完畢再交給新北市政府。此外，環保法規的修正，對排放水的標準也提高，新北市爭取前瞻計畫編列四○八億，將污水處理廠從一級處理升級到二級處理。

市議員許家蓓認為，雖然八里污水處理廠地點在新北市，但過去是由中央委託台北市代為管理，北市府就負有督導責任，現在發生被罰款及監察院糾正之事後，北市只急著把它還給新北市，卻未檢討督導不周被罰款，只是欲蓋彌彰。她呼籲柯市長應懲處不法人員，給市民交代。