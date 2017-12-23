〈台北都會〉新北明年總預算出爐 刪逾33億

2017-12-23

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市政府一○七年度總預算案昨天三讀通過，明年歲出預算原本編列了一千六百五十三億餘元，總計刪減了卅三億三千六百萬餘元，刪減比率超過二％，其中新北市捷運局軌道工程補助遭砍十七億元，是刪減最大一筆。

捷運局砍17億 刪最多

新北市議會昨天通過預算審查案，歲入部分，原本編列一千五百億兩千多萬元，修正後的歲入預算為一千四百六十六億八千餘萬元；歲出部分，市府原本編列一千六百五十三億七千五百萬四千元，修正後剩下一千六百二十億元，刪減比率超過二％。

歲出與歲入短差一百五十三億餘元，連同債務償還九百五十八億元，舉債達一千一百一十一．五億元，舉債數字創下新高。

砍掉的歲出預算中，以新北市捷運局的十七億為最大筆，民進黨團總召林秀惠解釋，因捷運局各項工程進度延宕，執行率差，才決議統刪捷運軌道補助十七億元；工務局的公共建設用地基金也遭砍十五億元，刪減金額次高。

至於議員賴秋媚因不滿泰山區將列入新設立的林口分局管轄，揚言刪除林口分局預算，昨天她進一步妥協讓預算過關，但提五點附帶決議，包括泰山地區居民治安、交通由新莊分局指揮調度、成立單一洽公窗口，八個月內在泰山設立第三間派出所等。新北市警察局長胡木源當場答應，林口分局可望順利在明年一月中揭牌成立，並派駐人力在泰山，屆時泰山警力將增多。