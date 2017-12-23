〈台北都會〉新北公告現值、地價雙跌 板信雙子星9連霸地王

2017-12-23

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市政府發佈明年度（一○七年）公告土地現值與公告地價評議結果，雙雙微跌，跌幅分別為一．八二％與○．八四％。由於大環境景氣低迷，國內整體房市情勢不佳，新北各區公告土地現值大多價跌，跌幅最深區域為永和。至於新北地王則依舊是板橋區的板信商業銀行雙子星總部大樓，以每坪二三九萬元九度蟬聯新北市地王寶座。

跌幅最深為永和區3.24％

新北市地價及標準地價評議委員會昨天完成審議，新北市地政局指出，雖然買賣移轉案件量有增加，但受到房市情勢不佳影響，導致新北市成交價格呈現下滑走勢，明年公告土地現值就下跌了一．八二％，公告地價則下跌○．八四％，其中公告地價是民國八十年實施兩價分離後首次調降。

地政局主任祕書徐鳳儀表示，公告土地現值跌幅較深前三名分別為永和區三．二四％、蘆洲區三．○四％、中和區二．九九％，這三區原本就是交易熱絡區，波動較大。至於土城、樹林、鶯歌則穩定持平。

板信雙子星大樓 每坪239萬

至於新北市地王寶座，則依舊由板橋板信雙子星大樓奪得，土地現值為每平方公尺七十二萬三千元，換算每坪約二三九萬元，但身價較今年下跌三．四七％，公告地價每平方公尺十四萬五千元，換算每坪約四十七．九萬元，下跌六．四五％。

至於最低價土地則是烏來區桶后附近及福山植物園一帶的保安保護區，明年的公告土地現值及公告地價分別為每平方公尺一七○元、卅四元，與前期持平。

徐鳳儀說，新北市適用自用住宅及第一級稅率的家戶高達九十八．五％，依地價稅試算結果平均每戶將分別減少九元及四十三元稅額，對多數民眾影響不大。