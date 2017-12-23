〈北部〉二結王公生過火 木炭1萬5千台斤

2017-12-23

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣二結王公廟將在元旦舉辦王公生神轎過火，燃燒木炭數量經擲筊決定，廟方昨天宣布使用一萬五千台斤木炭燒出大火堆，供扛轎信眾赤腳踩過炭火，是全國最盛大傳統宗教過火儀式。

農曆十一月十五日是民俗中的「王公生」，這次適逢明年元旦；五結鄉公所及二結王公廟合辦「二結王公文化節」今天啟動，上午派員到全鄉各大廟宇恭迎神尊到王公廟做客，晚間七點請神看戲；三十日晚間有系列活動開幕式，元月一日下午神轎過火，元月十二日王公入新廟。

二結王公神轎過火登錄為宜蘭縣無形文化資產，過火所使用的木炭，每年活動前都要向王公擲筊「請示」，以一萬兩千台斤起跳；廟方人員最近擲筊，直到一萬五千台斤獲聖筊，象徵得到神明應允。

元旦王公生當天，工作人員上午便要起火，動用多台大型電扇助燃，下午三點多撒鹽降溫，再開放扛轎信眾赤腳跨越滾燙火堆；五結鄉長簡松樹、二結王公廟董事長張明華昨天為系列活動代言，並邀請小朋友舞獅，另有扛轎班表演，發放小神衣文創紀念品，祈求平安順遂。

張明華表示，二結王公文化節持續到元月十四日，有歌仔戲表演、成年禮、北管祝壽、羅東社大才藝展演、神轎過火、書法展、社區歌唱比賽、街頭藝人表演，歡迎共襄盛舉。