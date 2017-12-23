〈北部〉花蓮青年漁人洄遊 力推食魚教育

2017-12-23

分享水產自大海到餐桌的過程及料理

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮知名七星潭定置漁場，專門捕獲洄游性魚種，隨著氣候環境變遷，漁獲量日趨漸少，花蓮漁民第二代陸續返鄉振興漁人文化，創立「洄遊吧」團隊推廣「食魚教育」，期望向民眾分享水產自大海到餐桌的捕撈過程及魚鮮料理，永續台灣的漁業發展。

「洄遊吧」Fish Bar創辦人黃紋綺，畢業於中山大學海洋環境及工程學系，因熱愛海洋文化，去年回到家鄉花蓮，與同為漁民第二代的漁家子弟一起推動「食魚教育」及「永續漁業」，並用「魚」設計出海釣體驗、海上鮮魚料理及定置漁場遊歷等活動，試圖連結人與海洋的關係，行銷大海文化。

黃紋綺說，七星潭本身具備豐富的漁業文化及自然景觀，自日治時期開始，社區中就存有許多老漁村故事，延續迄今的定置漁法，每日所捕獲的鮮魚，更是花蓮地區主要的水產供應來源。

她說，過去傳統捕撈雖是一級產業，但隨著產業商業模式化，不能只停留在單向發展階段，漁村同樣也要朝向產業加工二級化及觀光零售三級化邁進，尤其在國際景點七星潭，除有單純看海的價值，還有更多像這樣的漁業文化，能夠提供給民眾深入體驗。

黃紋綺說，定置漁網屬於較被動式漁法，抓的主要是洄游性魚類，自去年返鄉後，陸續結合當地青年漁民策畫導覽行程，並設立魚鮮販售平台，分享永續、友善吃魚概念，讓民眾能夠親眼看見當季漁獲捕撈樣貌，透過動手料理，了解水產從大海到餐桌的過程。

「洄遊吧」團隊即日起至明年元月二日，也在花蓮文化創意產業園區第廿三棟洄遊館舉辦展覽活動，除分享七星潭定置漁業文史影像紀錄，還將邀請漁人至會場分享捕魚故事，並辦理現場摸魚體驗、漁人料理示範等體驗，方便民眾親近海洋、認識漁村文化，激起共同守護台灣海洋的力量，支持青年漁人返鄉奮鬥。