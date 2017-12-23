〈北部〉民調贏19％ 江聰淵挑戰連任宜蘭市長

2017-12-23

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨宜蘭市長黨內初選民調出爐，尋求連任的宜蘭市長江聰淵，遇到前縣議員賴瑞鼎的挑戰；結果江聰淵支持度大勝十九％，初選過關將再度代表民進黨參選。江聰淵指出，感謝市民支持，真正挑戰才要開始。

宜蘭市因是縣政中心、人口數最多，也是宜縣唯一的「市」，有「大房」之稱，長期以來多是國民黨執政；本屆選舉，江聰淵代表民進黨參選、賴瑞鼎以無黨籍出戰，對決國民黨呂金宏；江聰淵勝出，為綠營拿下寶貴一役。

江聰淵原本有意更上一層樓，爭取民進黨縣長提名；後因他的「師父」、「老頭家」陳金德返鄉代理縣長，江宣布退出縣長選舉，專心固守宜蘭市長連任；賴瑞鼎上次選後轉而加入民進黨，這次黨內初選也爭取出線，兩人再次對戰。

民調作業前晚展開，民調中心打了一萬一千通電話，取得一○六八份有效樣本；據了解，江聰淵民調支持度為四十五％，賴瑞鼎支持度廿六％，江贏了十九％；外界雖看好江聰淵，但領先差距有點出乎意外。

民進黨宜蘭縣黨部主委林進財，昨天在江聰淵與賴瑞鼎見證下，開封公布民調結果，由江聰淵勝出；江聰淵說，感謝鄉親的支持與對市府團隊的肯定，他讚許賴瑞鼎的君子風度，秉持良性競爭，讓初選順利完成，迎接明年大選需要民進黨團結合作，真正挑戰才開始，最大敵人是自己，一定要把市政做得更好，爭取市民認同。

賴瑞鼎指出，感謝這段時間宜蘭市民溫暖支持，他尊重民調結果祝福江市長，希望宜蘭市越來越好，不過民調過程有些小缺失，他會私下再跟縣黨部反映，希望可以日趨完善。