〈北部〉民進黨宜縣議員選舉提名 登記不足額

2017-12-23

4鄉鎮無人登記 辦徵召或結盟

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣議員提名登記昨天截止，縣黨部公告全縣應提名廿二席，但只有廿一人登記；四個鄉鎮無人登記；宜蘭市、羅東鎮等四個鄉鎮市則是競爭激烈，需辦協調甚至初選；縣黨部表示，無人登記鄉鎮會辦理徵召或結盟，希望明年一月底完成提名，要力拚議會過半。

新秀爭出頭 4鄉鎮市需協調或初選

民進黨宜縣黨部十八日至廿二日辦理縣議員提名登記，很多新秀爭出頭，有八名鄉鎮市民代表登記，希望更上一層樓；宜蘭市、羅東鎮、五結鄉各有兩名代表轉戰，這三個鄉鎮市與三星鄉的登記人數都超過應提名人數；壯圍鄉、礁溪鄉、大同鄉與南澳鄉則是無人登記，員山鄉不足額登記。

縣黨部主委林進財說，超額鄉鎮市會先進行協調，協調不成就辦理民調初選，無人登記或不足額的，會以徵召黨內人才為主，但如果有黨外參選人願意與民進黨合作，黨部也很樂見，尤其是大同與南澳等原民鄉，民進黨應提名廿二席，要力拚議會過半。

宜縣議會有三十四席議員，民進黨是最大黨有十三席、國民黨十席、親民黨一席及無黨籍十席；本屆民進黨藉由策反國民黨與結盟無黨籍議員，由陳文昌首次拿下議長寶座；然而，陳文昌所屬的選區三星鄉，只有一席議員，鄉長黃錫鏞屆滿要轉換跑道競選議員，陳文昌在黨內就要面對黃的挑戰，如果協調不成，兩人都是實力派戰將，黨內初選立即面臨「議長保衛戰」。

綠13席議員 僅7人爭取連任

這次登記還有個弔詭現象，民進黨十三席議員，爭取提名競選連任的竟只有七人；五結鄉的張明華、沈德茂與黃適超都未登記，全部改由新人出馬；黃適超已出任副縣長，張與沈兩人據了解都為備戰鄉長做準備。另，宜蘭市楊順木、礁溪鄉吳宏謀也未登記；楊順木考量選區特性，打算以無黨籍參選，吳宏謀因礁溪無人登記可能徵召參選；冬山鄉的游祥德則退休交棒。