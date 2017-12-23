〈北部〉芎林車頭伯公廟 見證山豬湖變遷

2017-12-23

〔記者廖雪茹／芎林報導〕新竹縣芎林鄉秀湖村舊名「山豬湖」，曾是古道、輕便車必經的熱鬧小城，時空變遷，今日只剩車頭伯公這座歷經三度遷移的百年伯公廟，今天（廿三日）是整修登龕紀念日，村民盛大準備祈福平安戲，感謝靈驗的伯公庇佑鄉民，也見證當地珍貴的歷史文化。

華龍村村長田興業表示，由頭前溪和油羅溪沖積而成的秀湖平原沼澤地，因為山豬喜歡在此打滾，昔稱山豬湖，開發已二百多年；明末清初時期，車頭伯公前的五和街曾是長車橋古道的一部分，當時南從竹塹城開始，由人工挑擔將農產物資，經由竹東雞油林、芎林山豬湖、鹿寮坑到關西渡船頭、大溪大嵙崁，再搭商船載到艋舺。

八十七歲的秀湖村前村長曾敬丁說，日治時期，尖石開採煤礦送到內灣後，以人力輕便車送到竹東雞油林，山豬湖也是必經的中繼站，成為工人休息的小城，十分熱鬧，還曾經開設三家酒店。秀湖村現任村長曾達賢說，當時的人力輕便車停靠站就位在秀湖派出所旁邊，因此將附近的伯公稱為車頭伯公。

田興業說，由劉家捐地的車頭伯公，曾歷經三度遷移，日本皇民運動，全鄉神像都被集中到飛鳳山，民國三十四年劉姓地主請回供奉在田埂；第二次是五十二年葛樂禮颱風摧毀秀湖平原後，就地重新安奉；八十年間大家樂盛行時期伯公遭竊，後再重新雕刻。

今天是車頭伯公整修登龕紀念日，秀湖村民除了安排兩天的酬神平安戲，附近社區也共襄盛舉，將表演舞龍、跑旱船、三腳採茶、舞蹈等。