〈北部〉尖石青蛙石天空步道 明年2月開放

2017-12-23

玻璃平台一次限20人進入

〔記者廖雪茹／尖石報導〕新竹縣尖石鄉新建的青蛙石天空步道，尚未開放即造成轟動，民眾詢問電話不斷；鄉公所表示，預定明年二月一日正式開放，並將收取門票，步道盡頭玻璃賞景平台一次限廿人進入。

尖石鄉長雲天寶說，向交通部觀光局爭取約三千萬元施作的青蛙石天空步道，沿著岩壁而下鋪設兩條木棧道，全長約四百公尺。其中一條是賞瀑步道，盡頭處用鋼梁懸空鋪設玻璃的雙圓弧形賞景平台，遊客站在上面，抬頭可觀賞壯觀的飛瀑，低頭可見美麗的那羅溪谷；另一條生態步道，則可觀察自然生態的多樣性。

青蛙石天空步道位在竹六十線五公里處，當地縣議員范坤松表示，昔日道路未開闢前，欲前往後山的玉峰、秀巒，會在青蛙石的河道大石間架木板到對岸攀岩而上。

雲天寶表示，取名青蛙石步道，是因為河道中有一顆狀似青蛙的天然巨石，泰雅族相傳有一隻大青蛙追食蚊子，蚊子飛到山頭，青蛙被岩石阻擋，只能睜大眼望著山頭，最後變成大岩石。

此外，陽光照射瀑布時，四十公尺長的飛瀑會產生一道彩虹，所以天空步道玻璃平台擬命名為「彩虹橋」。

門票一人50元 鄉民免費參觀

雲天寶說，青蛙石天空步道預定明年二月一日開放，初步研擬一般民眾五十元，團體票四十元，另訂有優待票，尖石鄉民則免費參觀。

縣長邱鏡淳昨天視察施工進度，指示未來以停車場接駁方式維持交通，並導入智慧導覽系統，串連在地景點，發展觀光。

竹五十八線新樂大橋改建工程，也將在明年二月竣工。外觀採藍、白、粉紅為基底色調，兩側為原住民圖騰意象，代表尊重地方文化。採鋼拱單跨型式設計，兩側路肩區設置標線型人行道，以維護新樂國小學童的通學安全。