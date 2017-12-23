〈北部〉網路商家冒名賤賣蠶絲被 養蠶達人報警

2017-12-23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣獅潭鄉泉明生態教育蠶業農場負責人涂泉明，養蠶近四十年，除以手工製作蠶絲被，並開辦蠶寶寶生態教育農場，是台灣少數堅持蠶業發展的養蠶達人。近來卻有不肖網路商，冒用他的名義，謊稱蠶絲被滯銷，以超低價促銷，涂泉明除報警處理，也呼籲消費者不要受騙上當。

民國六十、七十年代，台灣養蠶產業曾有風光歲月，蠶繭外銷日本，但自從日本轉向中國採購後，台灣養蠶業式微，從六十七年開始養蠶的涂泉明，不願廢耕桑園、放棄養蠶，每年維持飼養廿多萬隻蠶，除了取絲製作蠶絲被，也供應國小自然課使用，並開辦蠶寶寶生態教育農場，堅守台灣蠶業，為地方養蠶達人。

謊稱滯銷 打出限時超低價

不料，近來有不肖業者以「台灣養蠶第一人—涂泉明先生蠶絲被大量滯銷」 ，幫助老先生把滯銷蠶絲被全部賣出去的名義，並剪輯涂泉明過去接受媒體採訪的新聞畫面，打出「純手工一百％桑蠶絲」，一床只要一千五百八十元的限時優惠。

涂泉明︰消費者別上當

涂泉明表示，得知名字和商品遭冒用後，前晚已向在地派出所報案，並強調自家商品都是自產自銷，並未與任何平台合作銷售，也沒有滯銷，反而是供不應求，呼籲消費者不要受騙上當。

涂泉明指出，自家販售的純手工蠶絲被，一公斤五千五百元，兩公斤就要一萬一千元，和網路上所標註的價格相差近十倍，不肖業者捏造故事、低價販售不明商品，詐騙消費者，非常不道德。

苗栗警方透過網站IP追查，這家網路販售蠶絲被的公司，設立在香港，表示目前僅能請求外事單位協助偵辦，並提醒民眾「一分錢、一分貨」，網路購物一定要查證、確認來源，避免買到假貨。