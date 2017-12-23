〈北部〉師生50年後重聚 青青合唱團今開唱

2017-12-23

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕年過七旬的桃園區青溪國中退休國文老師李崇泉，因熱愛美聲與合唱，三年前自美國返台定居後，找回五十年前教過的學生組成「青青合唱團」，肩負指揮與音樂指導的她笑稱：「就是老老師帶著老學生！」

李崇泉熱愛美聲 找回學生組合唱團

李崇泉在美國生活二十九年，難忘熱愛的音樂而加入當地合唱團，並曾擔任團長約八年，三年前她自美國返台後，都會不定期與昔日學生相約唱卡拉ＯＫ、拚歌喉，因此在學生的鼓舞下決定組成「青青合唱團」。

成員將近五十人的「青青合唱團」，多由青溪國中第一屆三年十一班學生組成，當年的青澀學子現在已是銀髮族了，其中還包含建築師、法官等，第一屆學生、今年六十二歲的何惠玲透露：「印象很深刻的是，老師很喜歡唱歌，不只自己唱，私底下也會教我們怎麼唱！」

合唱團三年前成立，經歷成員調整、練唱地點異動等，直到去年底團員之一的建築師聶玉璞，無償提供場地與設備供大家團練，有了固定場地與每週一次二小時的團練時間，成員開始慢慢增加，不只是師生關係的成員，後期還多了許多同好加入，今年十一月合唱團參加桃園市文化節合唱比賽，還勇奪社區組第二名。

李崇泉表示，多年後大家還能齊聚一堂唱歌，是件開心也是驕傲的事，尤其是能和這群學生再續前緣，為了今天下午兩點於桃園光影文化館舉辦的音樂會，昨天下午大家還提前彩排準備，希望將最好一面展現出來，也邀請民眾入場聆聽，提前共度耶誕佳節。