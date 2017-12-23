〈北部〉帶幼女上課 原民媽控遭言語霸凌

2017-12-23

〔記者王峻祺／花蓮報導〕就讀花蓮玉里高中進修部二年級的連姓婦人，因一歲多幼女乏人照料，只好帶著到校上課，上月疑似遭到校方及班長「言語霸凌」，她昨出面控訴一個多月來難以入眠，想到還因「原住民身分」遭酸拿公費、考證照不用錢，讓她沮喪難過問自己「難道想要念書錯了嗎？」校長江耀淇回應，指控一事將深入了解，並研議妥適方法，讓學生安心就學。

玉里高中：會維護學生受教權

玉里高中進修部發出聲明稿表示，肯定進修部學生白天上班、晚上就學的求知態度，更願意站在教育立場照顧進修部每名學生，強調教育不分種族、性別、年齡，校方一定會維護學生的受教權。

連姓婦人說，年輕時因不愛讀書，一上高中不久就輟學，為了彌補遺憾及希望做三名子女的榜樣，才會報名就讀進修部，一年多來成績在班上名列前茅，不料上月卻被進修部劉姓主任叫到辦公室，告知班上同學反映「與孩子上課已影響其他人學習」為由，要求她不要再帶幼女到校。

她說，劉姓主任還舉一對小夫妻帶孩子上課休學的例子，疑似暗示要她「休學」，班長更常以她是原住民的身分，酸她拿公費、考證照不用錢，讓她長期備感歧視，這陣子嚇到都睡不著覺，完全不敢到校上課。

連姓婦人說，除了班長以外，未曾聽過其他同學對此不滿，年輕時因不愛讀書半途輟學，才會選在生完孩子後重回校園念書，求學目的就是不想再被「看不起」，才會持續學習，給孩子一個好的榜樣，沒想到帶孩子上課竟會遭到侮辱。

校長江耀淇表示，將針對連姓婦人指控一事深入了解，學校絕對會營造一個友善的求學環境，維護每名學生的受教權，目前仍希望連姓婦人繼續帶幼女到校上課，下週一會針對學生帶孩子上課一事開會，研議妥適方法，讓學生安心就學。