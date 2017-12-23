〈北部〉頭城竹安河口治水 明年花千萬疏浚

2017-12-23

宜縣府：地勢低窪 研議建抽水站

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮竹安河口因潮汐漲退造成淤沙，地方認為「淤沙」讓上游得子口溪河水排不出去，是河岸兩旁農地與養殖區淹水「元凶」，希望縣府根治問題；宜蘭縣政府工務處指出，明年已編列一千萬元經費進行疏浚，預計四月底汛期前完成，但淹水與河口淤沙關連不大，將研議建置小型抽水站，協助解決淹水問題。

竹安河口位於得子口溪流域，有頭城溪、福德坑溪、金面溪及二龍河等支流交會，附近有許多魚塭、沼澤地及農田；長年以來，受潮汐漲退影響，河口有泥沙淤積情形。地方認為，竹安河口淤沙間接影響上游得子口溪河水的排放，雨下得大一點，水排不出去就流竄到周邊農地與養殖區，造成淹水。

宜蘭縣政府每年會編列數十萬至百萬元不等經費，針對河口淤沙疏浚；不過，頭城鎮民代表林詩穎認為，疏浚工程緩不濟急，無法根治問題，每月初一、十五大潮一來，沙土就隨著潮水漲退淤積在河口，如果遇颱風、豪雨，河岸兩旁居民、農地及魚塭就飽受淹水之苦。

頭城鎮長曹乾舜說，這個問題十幾年來，地方不斷反應都未獲得解決，如果淤沙不清除，水排不出去，遇上豪大雨，附近農田及養殖區排水系統都會被淹沒，影響農、漁民生計，如果引發海水倒灌，更嚴重影響居民生命安全，縣府應想辦法解決問題。

根據縣府觀測，河口淤沙不是影響河流排洪功能的主因，得子口溪等兩岸的淹水狀況，主因是地勢低窪，導致農田與養殖業排水系統不能將水排入河中；縣政府工務處副處長王明輝說，將與相關單位研議，是否要在相關流域低窪區設置小型抽水站，評估如果可行，最快明年度就可用前瞻基礎建設計畫預算建置。

王明輝指出，而在治標方面，明年縣府也編列一千萬元預算，針對得子口溪流域包含竹安河口進行疏浚，希望解除地方疑慮，年初就可動工，希望趕在明年四月底汛期前完工。