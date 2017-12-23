〈北部〉南庄鄉圖舊損 三度流標工程延宕

2017-12-23

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉立圖書館開館已逾廿五年，許多設備已老舊不堪使用，不但一樓天花板漏水、多面輕鋼架天花板及窗簾支架掉落，且缺乏無障礙設施，自去年便已封閉一樓閱覽空間，並爭取五百萬元欲進行重建，但經建築師評估應再增加一百五十萬經費，南庄鄉公所苦無經費，再加上三度招標皆流標，使工程延宕至今，鄉民權益也受影響。

兒童閱覽室長期封閉惹怨

南庄鄉立圖書館自去年六月起，陸續發現一樓兒童閱覽室天花板漏水、窗簾木頭支架及輕鋼架天花板掉落等情況，被迫暫時封閉部分閱讀區域，雖三度進行工程招標，但皆因利潤過低流標，維修工程也延宕一年半未能進行，影響鄉民使用權益，有民眾批評兒童閱覽室封閉後遲未改善，「孩童下課或假日都缺乏去處」。

經費增至650萬 明年才補足

南庄鄉長賴盛為表示，三年前獲得中央圖書館補助三百萬元，加上公所自籌兩百萬元經費，原預計投入五百萬元進行整修並增設友善環境空間，但經專業評估後，施工預算增至六百五十萬元，公所苦無經費，因而轉向苗縣府爭取補助，但苗縣府回應須等到明年才有預算補足，因此維修工程暫時擱置。

鄉長︰以現有經費先改善毀損

賴盛為也說，曾針對圖書館改建開過多次會議，但因設計項目多，經費卻過低，廠商抱怨沒利潤因此無意願承包施作，已三度流標。目前則將改針對重點項目，如一樓毀損進行改善工程，並增設無障礙電梯等友善空間，先投入現有的五百萬元經費，預計明年農曆年後順利發包，目標明年中旬能先完成部分改善工程。

而後續的改建工程待缺額的經費到位後，圖書館方將與建築師再做協商，針對鄉民需求做通盤的設計，將改建廁所、新增哺乳室等空間，並整頓老舊門面，提供鄉親完善的閱讀環境。