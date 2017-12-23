〈北部〉助石門水庫清淤 阿姆坪防淤隧道下月動工

2017-12-23

〔記者周敏鴻／大溪報導〕北區水資源局（簡稱北水局）推動「石門水庫及其集水區整治計畫」，今年完成中庄調整池工程的階段目標後，明年一月間將動土新建「阿姆坪防淤隧道工程」，預計於二○二○年完工，屆時將能以每年六十四萬立方公尺的速度，清除石門水庫淤積。

北水局長江明郎說，今年度北水局完成「石門電廠複葉閥工程」，達成年發電量三億萬度的目標，足供一百萬戶一個月的用電量，另有「中庄調整池工程」竣工，日前由蔡英文總統主持竣工典禮，可蓄水五○五萬立方公尺，讓石門水庫排砂操作更有效，也讓桃園、板新地區用戶的供水更穩定。

下一階段的「石門水庫及其集水區整治計畫」著重於新建「水庫延壽設施」，江明郎說，目前石門水庫的淤積量約一億立方公尺，佔了水庫空間的三分之一，嚴重影響蓄水功能，必須盡速清淤才可能延長水庫壽命。

明年一月間將動土新建的「阿姆坪防淤隧道工程」，工程總經費四十六億餘元，規劃新建約三千七百公尺的防淤隧道，讓石門水庫抽出的泥砂，可從阿姆坪碼頭對面湖岸邊的進水口，輸送到水庫下游的沉澱池旁，預計二○二○年底完工後，每年可以挹注六十四萬立方公尺的清淤量。

江明郎補充，待「阿姆坪防淤隧道」完工後，還要再新建「大灣坪防淤隧道」，完工後石門水庫每年的清淤量，將有三百四十二萬立方公尺，就能達到「淤積零成長」的目標。