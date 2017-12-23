〈北部〉中路二號社會宅 明年9月招租

2017-12-23

〔記者謝武雄／桃園報導〕去年十二月動工的中路二號社會住宅，目前已經蓋到六樓，市長鄭文燦昨天前往視察施工狀況後表示，社宅分成一房、二房及三房等三種類型，一般戶租金按市價打八折，初估落在六千元、一萬二千元、一萬五千元不等，弱勢族群則是市價打六折，相當於一般戶租金的七五折，基本配備包含廚具、熱水器、冷氣機，讓民眾只需一「卡」皮箱即可入住，預估明年九月公告預招租，後年三月就可竣工入住。

預計後年3月完工入住

鄭文燦在都市發展局長盧維屏、住宅發展處長曾榮英等人陪同下了解施工情況、品質，並參觀各種房型，他還爬上頂樓了解工人綁筋狀況；鄭文燦說，各種房型都採實坪方式計算，以一房十二坪為例，相當於一般含公設十七坪的房子，空間相當寬敞，也很感謝「IKEA」、「HOLA」公益贈送裝潢樣品屋讓民眾參考。

7成供年輕人 3成供弱勢戶

鄭文燦說，社會住宅是他施政的重點項目，上任後在各重劃區選定十處基地，預計興建四千戶社宅，三年共編列四十五．二億元住宅基金，其中中路二號基地明年九月就可辦理登記，供年輕人、弱勢家庭租用，其中七成提供給年輕人，只要年滿廿歲、每人每月平均薪資所得不超過四萬七九二二元，就可申請，另外三成提供弱勢家庭或特殊住戶租用，預定租期以三年為一期，一般戶最多可租六年，弱勢族群則是十二年。

鄭文燦表示，未來中路二號基地將採多功能使用，大樓一、二樓為公設層，會有交誼廳、閱覽室、健身房、公托中心、親子館、青創辦公室，未來住宅發展處也會遷入成為社宅申辦中心，第一階段四千戶社宅完工後，將持續進行第二階段社宅計畫。

中路二號基地位於中路重劃區內，基地面積一三七五坪、總經費十一億元，將興建兩棟地下三層及地上十六樓、十七樓建物，可提供一房型一○六戶、二房型五十二戶、三房型五十四戶，共二一二戶社會住宅，基地鄰卅米文中北路，周邊多為文教設施及住宅社區，公共設施完善。