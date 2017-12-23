〈中部〉產業、城市治理 台中桃園論壇交流

2017-12-23

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市與桃園市政府昨合辦「新興城市論壇」，市長林佳龍說，兩地的城市治理與產業發展都不是單打獨鬥，透過「強強結合」，進一步使中央與地方合作促成產業創新體系，也為城市區域治理帶來新模式，讓台灣更具競爭力。

這項論壇在桃園舉行，邀集國發會副主委邱俊榮、經濟部次長龔明鑫等產官學研代表，探討當前亞洲．矽谷、智慧機械及航太科技的成果與未來發展，也交流IOT物聯網的國際發展趨勢，以及台灣工業四．○及航太產業的發展契機。

林佳龍說，桃園與台中雙城論壇的治理模式，除分享各自作為新興城市的治理經驗，也進行跨域交流合作；現在政府推動五大創新產業，幾乎群聚於桃園到台中的產業走廊，盼透過更多跨業合作，在台中與桃園崛起下，讓台灣的產業在國際上打世界盃競爭。

他又說，雙城論壇的三大產業，亞洲矽谷與物聯網有關，智慧機械與航太更是工業四．○智慧製造的核心，面對物聯網與智慧城市的來臨，兩地共同面臨許多挑戰，透過彼此的治理經驗學習，也促成產業、學術與文化界的交流，要讓產業群聚的效應產生更多效果。

桃園市長鄭文燦表示，去年兩地簽署交流結盟，以觀光、青創、農業交流為主，今年以五加二創新產業主題為主，包括亞洲矽谷、智慧機械與航太產業，這三計畫有很大的比例在台中與桃園；跨域學習是新的方式，盼兩市共好，透過互補學習創造良好典範。

鄭文燦強調，桃園與台中的合作大於競爭，相互欣賞對方城市的優點與特色，如台中的柳川整治成效良好，值得桃園學習。盼透過常態性合作交流在明年產生新主題，持續舉辦論壇增進各項議題討論。