〈中部〉中國附醫搶時效 即時床邊超音波檢查

2017-12-23

成立急重症超音波訓練中心

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中國醫藥大學附設醫院昨成立急重症超音波訓練中心揭牌，訓練急診醫師與第一線醫護人員，將為急重症病人做即時床邊超音波檢查，快速確診或導引治療，把握黃金時間搶救，不需再排程或轉送檢查，病人更安全，也免受排隊之苦。

急重症超音波訓練中心主任邱德發指出，以往急診病人要照超音波檢查或導引治療，必須排程到超音波室，由專科醫師或技術士檢查，恐要等上數小時或一、二天，雖有時緊急狀況有專科醫師會診處置，但仍恐緩不濟急，尤其是急重症如低血壓休克、呼吸困難、急性腹痛或心跳停止等病患，可能是胸腹出血、心衰竭或肝膿瘍等造成，急診醫師依經驗或症狀評估急救。

邱德發說，現在院方成立訓練中心並且耗資千萬，購入四座專屬的多功能超音波機器，急診醫師接受急診醫學會超音波指導員專業訓練，經認證後就能做臨床超音波檢查、及在超音波導引下侵入性治療，更快速更安全。

邱德發舉例，像有名病患身材矮胖、體重破百，高燒、劇烈頭痛與意識不清，疑是急性腦膜炎，必須緊急腰椎穿刺檢查以取得腦脊髓液，但病人皮下脂肪過厚，多位醫師都難以摸到病人的脊椎棘突，找不到穿刺點，後來求助熟悉超音波的醫師，以超音波定位，才順利完成腰椎穿刺檢查，確診細菌性腦膜炎，對症治療康復。

還有患者因胸水造成呼吸急喘送急診，必須引流治療，但要排程檢查治療，恐要等上二、三天，這都凸顯急診醫師做即時床邊超音波檢查的急迫性。