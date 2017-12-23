〈中部〉台中跨年晚會雙主場 「雪花秀」浪漫倒數

2017-12-23

台灣體大、麗寶樂園登場

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府跨年晚會不再放煙火，改從國外引進雪花機，營造夢幻浪漫場景和市民一起倒數，市府新聞局昨表示，將在台灣體育運動大學及麗寶樂園繽紛登場，分由玖壹壹、安心亞開唱，超強卡司陪民眾一起迎接新年。

新聞局昨舉行跨年晚會宣傳記者會，市長林佳龍、新聞局長卓冠廷、地政局長張治祥、市議員邱素貞等人出席；雙主場主持人代表天心及阿KEN介紹跨年卡司陣容，藝人王子（邱勝翊）也搶先帶來「愛上了你」歌曲演出，氣氛熱鬧。

林佳龍表示，跨年的倒數時刻，一方面感謝平安豐收的一年，同時也能對新的一年許願，市府與台中國家歌劇院、國台交聯手推出「二○一八新年音樂會」，歡迎大家來台中跨年後，參與首次新年音樂會，期待新年音樂會在台中生根，成為專屬台中的新年傳統。

卓冠廷說，跨年晚會以「星光璀璨迎花博」為主題，採雙主場方式進行，「台中現場」在台灣體育運動大學田徑場舉行，由曾國城、天心聯手主持，玖壹壹開場、陶喆獨家倒數，還有周湯豪、戴愛玲、周興哲、柯有倫等人輪番上陣。

「后里現場」在麗寶樂園第二停車場舉行，由阿KEN、吳姍儒聯手主持，安心亞開場勁歌熱舞，還有安那、GTM、BOXING等人，另由丁噹和王子陪大家一起倒數，玖壹壹和八三夭雙壓軸演出，號稱全台演唱卡司組數最多的一場。

雪花機搭配投影花朵 迎新年

晚會為響應環保，林市長已宣布不放煙火，引進歐洲無汙染的雪花機，搭配滿場的投影花朵，營造難得一見雪景與花卉的跨年氣氛。后里現場則搭配亞洲第一摩天輪「天空之夢」，打造一一○秒炫彩花卉燈光秀，獨家香氛施放、全場瀰漫花香及爆米花香，是全台唯一「跨年獨家香氛雪花秀」。

主持人天心、阿KEN及藝人邱勝翊都表示，很高興將在台中跨年。天心是台中人，阿KEN則已是連莊主持台中跨年晚會，邱勝翊也說，自己曾在台中市讀書，這次準備多首歌曲要陪伴大家迎新年。