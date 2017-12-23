〈中部〉耶誕到跨年 日月潭10天活動迎賓

2017-12-23

〔記者謝介裕／日月潭報導〕二○一七進入倒數計時，日月潭國家風景區管理處昨宣布以「日月未眠、幸福不息」為主題，二十三日起一連十天舉辦︱系列迎新送舊活動，期間穿插公益活動，讓遊客在休閒、遊憩之餘，也能幫助弱勢兒童，讓散播歡樂、祝福與愛心，成為新年度的新力量﹗

今起日日愛祈福揭序幕

今年歲末日管處特別結合日月潭畔周邊商家，共同發揮創意舉辦連續十天的祈福、跨年活動，以吸引更多遊客在活動期間來訪，累積聖誕及跨年的福氣與歡樂能量，為寒冬帶來不冷的旅遊體驗與商機。

日管處長洪維新指出，二十三日的「日日愛祈福」活動揭開序幕，民眾可為另一半或家人親手掛上祈福卡，隨後耶穌堂鎖上愛心鎖、涵碧步道看美景、梅荷園浪漫燈樹下聆賞星光歌曲、湖畔市集、日月潭精選隱藏版美食優惠等各式各樣活動，也將陸陸續續熱鬧登場。

直到金龍山迎新年曙光

最後在跨年夜欣賞日月潭經典美麗煙火揮別二○一七最後一天，並在金龍山迎接二○一八第一道幸福曙光。

「幸福久久愛心鎖」活動，則是日管處與台東基督教阿尼色弗兒童之家附設南投家園一起發起的公益活動，只要遊客於耶穌堂購買愛心鎖，業者便會捐贈五十元，作為幫助弱勢兒童的基金。

活動期間，民眾在台灣好行日月潭線高鐵台中、埔里、日月潭等站，索取活動DM，前往食遊日月特約商家消費，也可獲得最低七五折的超值優惠，讓大家從耶誕到跨年，真的是日月未眠、幸福綿延，詳情可上日管處官網查詢。