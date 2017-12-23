〈中部〉《看問題》教育扎根 沙漠才能變綠洲

2017-12-23

記者陳璟民／特稿

政治人物若習於畫餅願景、吹擂政績，「說得驚死人，做得笑死人」，很難不被人民看透看破，以座落嘉義的故宮南院為例，前年底開館營運後，被視為二、三十年來，最重大、最有代表性的建設，上至中央下至地方的首長、民代與官員，搶著以此自誇政績者，比人的手腳的指頭總數多。

更有地方首長樂觀有了南院當龍頭，本地的文化水平、觀光商機、民眾收入等，就隨之飛天鑽地了，但數字會說話且鄉親有感受，南院展覽參訪人潮從開館初期一車車，到如今聊少被檢討，豈是在園區花錢辦音樂會、放煙火、請名歌手或聲樂家表演，或縣境喊了多年仍看不到實體化的博物館群，新增說要爭取國寶館、規劃景觀橋，或寄望台灣燈會讓世界看見嘉義，就能唬弄過去的。

以色列靠長期投資及扎實研發海水淡化、農業科技、綠能產業等，成為著名「沙漠變綠洲」的國家，嘉義要從文化沙漠脫胎換骨為文化綠洲，徒有南院等硬體建設是不行的，必須從小扎根。

縣、市政府若有心於此，可由編列國小（高年級優先）至高中的藝文教育預算著手，用於分批免費安排咱ㄟ子弟在各階段畢業前到南院看展一次，甚至每個學年度一次，成為教學常態。

這是多方獲利的事情，如縣市長博得重視文教美名，教育、文化局處獲致藝文教育的成果，南院得到參觀人次增加的績效，家長不用自費自力帶孩子去看，學子近覽文物珍寶，汲取美術、工藝、文史等知識，幸運的話，萬中出一，造就出身嘉義的新一代藝術大師也不無可能，整體使嘉義真正由文化的沙漠變綠洲。