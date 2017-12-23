〈中部〉就職3周年 張花冠︰文化觀光有「嘉」績

2017-12-23

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣長張花冠昨早在府前民主廣場舉行就職三周年記者會，強調兩任八年推動「文化觀光新時代」已見成效，如故宮南院開幕、爭取國寶館、太平雲梯營運等，嘉縣從文化沙漠翻轉為文化綠洲，任期最後一年要藉由明年在縣治特區舉辦高科技的台灣燈會，讓嘉義被世界看見。

張花冠表示，故宮南院是嘉縣數十年來最具規模建設，南院「國寶文物修復展示館」預算通過，將成為國內文物保存、維護重要據點，縣府規劃在南院北側入口，設置兩座連接蒜頭糖廠的景觀橋，做為嘉義地標之一。

她說，文化非奢侈品，更不是上位階級才能享受的品味，是庶民百姓日常，文化應結合觀光旅遊和產業，成為當代的動態展演，才能繁榮地方經濟。

張花冠表示，縣府團隊將以南院為核心，規劃興建茶業體驗博物館、微型文創園區及「MOMA當代藝術館」等群聚的文化觀光景點，交織成全台第一個「博物館聚落群」。

向鄉親報告政績後，張花冠與李靜慧、議長張明達、副縣長吳芳銘等人將各景點造型樂高模型放在嘉義地圖上，象徵嘉義文化觀光蓄勢待發的新面貌。

另，「品皇咖啡」遭檢舉是大型違章工廠，觀光工廠資格也早被取消，但仍照常營業，縣議員林于玲、蔡鼎三昨在議會臨時會上，要求縣府鐵腕開罰、拆除，不要只打蒼蠅不打老虎。

縣府經發處長林學堅說，十月底稽查後，依工廠管理輔導法及行政程序法函請業者二十日內陳述意見，業者十一月十六日回覆理由，縣府不予採納，二十二日依工廠管理輔導法裁罰兩萬元，建築物違規部分，十一月九日經太保市公所查報，本月十二日裁定違建，要業者自拆時程待府內跨單位研議後擬定。