〈中部〉（嘉縣）太平老街商機不旺 遊客︰沒特色

2017-12-23

〔記者曾迺強／梅山報導〕嘉義縣「太平雲梯」營運至今滿三個月，登梯人次累計十七萬餘人，但太平老街店家與攤商觀察商機不如預期、人潮有減少趨勢，抱怨縣府、阿里山國家風景區管理處推展觀光不力，遊客認為店家販售品項跟夜市大同小異，若無特色，不願再來朝聖。

有遊客表示，老街起點的攤商販售咖哩飯，沿途約三百公尺店家有炸杏鮑菇、豆干等，與夜市無異，在地農特產品寥寥無幾；在地業者胡斐仁說，團客團進團出，不曉得可逛老街，街尾（太平國小前）多家攤商因生意不好，十一月底租約到期時順勢收攤。

縣府︰推廣茶道 融入在地文學

嘉縣副縣長吳芳銘坦言，老街店家同質性高，遊客若不埋單，經營會失敗，縣府持續推動「雲梯‧茶道～特色伴手禮與巷弄老街開發輔導計畫」，讓業者融入在地文學或竹筍、茶葉等。

阿管處長馬惠達說，每日登梯人數上限由二千一百人增至三千五百人，登梯總人次達十七萬六千餘人，單日最高為十一月十二日的三千二百四十五人，最低也有一千七百餘人，觀光人潮平穩。

遊客到太平雲梯遊賞也衍生環境髒亂問題，如在雲梯上往下丟棄瓶罐等垃圾，或遺留咖啡杯在老街的鐵雕裝置藝術品上，有居民手寫立起「勿亂丟垃圾」看板，呼籲遊客拿出公德心；阿管處管理課長張致遠說，若遊客丟垃圾被舉發，將依違反發展觀光條例第六十四條，開罰五千元至一百萬元。