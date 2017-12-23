〈中部〉（雲林）興華國小全校學童寫日記 校長天天看

2017-12-23

〔記者黃淑莉／雲林報導〕麥寮鄉興華國小全校四十多名學童從九月至今天天寫日記，校長王瓊慈也每天批閱，孩子找到傾吐心事、抒發情緒的對象，字寫得更端正、文筆也變好。

40多孩子每天寫 文筆變好

王瓊慈從小寫日記，發現寫日記有很多好處，這幾年電腦、手機等三Ｃ產品普遍，許多孩子常打字，寫字時間變少，錯字多、句子不通順、成語亂用，因此開學時鼓勵全校學生寫日記，希望藉此培養學生書寫的手感，磨練學生的寫作能力。

王瓊慈表示，剛開始學生不知寫什麼，有人只寫「今天沒有發生什麼事？」也有人寫二、三行流水帳，句子不通順、錯字多，大約一個月後，孩子寫的內容變多，有人已會分享跟家人的日常瑣事，最近還有小朋友會在日記中傾吐「祕密」，還要求她不可能跟別人說。

王瓊慈說，有天一名學生在日記中寫到，他在班上最要好的同學叫他的綽號，他很難過、生氣，決定要跟好朋友絕交，他不知活著有什麼意義？

不能說的祕密 向校長傾吐

王瓊慈表示，這位學生原本都只寫一些回家做什麼事，突然寫這些令她很開心，趕緊找他來聊聊，聽他抱怨好朋友，隔兩天他就寫了，好朋友主動來找他合好，他決定要原諒好朋友一次，但過沒幾天，兩人又因玩遊戲意見不合吵架。

另有一名一年級學生，每天都用注音寫下與家人的日常，前幾天則分享他到醫院復健，醫師得知他考試表現優異送他禮物。

王瓊慈指出，興華國小位在麥寮與崙背交界，學生人數現僅四十多人，校方調查超過半數是單親、隔代、經濟等弱勢家庭，透過日記可以與學生在文字上交流，也在言談間關心學生，同時也讓學生的情緒有記錄和傾訴的窗口。

小朋友說，剛開始寫日記不知道要寫什麼，現在寫習慣，每天都期待看到校長的批閱，而且校長也寫日記放在校長室門口跟同學分享。