〈中部〉花博特約商店 擴大招募拚千家

2017-12-23

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市明年舉辦世界花卉博覽會，預估可吸引數百萬觀光人潮，為中部四縣市帶來龐大商機，市府經發局昨日特別邀請合法實體店家共襄盛舉，聯合提出各項優惠，遊客憑花博門票或憑證消費即享折扣、來店禮等不同優惠。

目前約500家 延長報名

經發局擴大招募花博特約商店，昨在台灣大道市政大樓舉行記者會，歡迎中部四縣市食、衣、住、行、育、樂各行業合法實體店家，共享龐大經濟效益。市府副秘書長郭坤明在記者會表示，目前已經有五百商家加入，讓民眾看花博、享好康，體驗中部之美。

他也說，花博特約商店將推出花博遊客優惠折扣、送獎品等各種好康活動，等著民眾明年來大玩花博；而花博吉祥物「石虎家族」推出後，廣受大家喜愛，只要店家符合公益並協助花博行銷，市府將會免費開放花博與吉祥物LOGO讓大家申請並授權使用。

花博估吸數百萬人潮

經發局表示，原定招募花博特約商店至今年十二月底，受到熱烈回響，為提升各行各業店家廣度，市府特別將報名期限延長至明年一月底，期望中部四縣市有更多優質店家或連鎖企業一同參與花博盛會，盼能突破一千家。

經發局強調，花博預估吸引數百萬觀光人潮，展現中部四縣市觀光特色，衍生龐大商機，花博特約商店也歡迎連鎖企業及知名品牌一同參與，加入通路贊助商行列共同行銷。