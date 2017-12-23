〈中部〉高美濕地公有停車場 明年初免費開放

2017-12-23

〔記者黃鐘山、張軒哲／台中報導〕市府打造濱海地區觀光廊帶，投入八千萬元開闢高美濕地遊客中心南側公園轉運停車場，市府建設局昨日說，工程已辦理完工驗收，明年初開放免費停車，加上iBike串聯周邊景點，並提供轉乘、接駁停車空間，讓遊客方便移動，可望紓解停車亂象。

距木棧道太遠 研擬接駁配套

高美濕地被日本人選為秋天海外旅行最嚮往的地點，每到假日湧入大量人潮及車流，但長期缺乏大型公有停車場，假日交通混亂，民眾多數花一次五十元，停放私人違法停車場。交通局長王義川表示，依據停車場法規定，收費停車場須取得停車場登記證，高美濕地景觀步道周邊土地，多為農業區用地，交通局目前在高美濕地皆沒核准任何民間設置收費停車場，後續將持續稽查取締。至於遊客認為公有停車場距離木棧道太遠，會研擬接駁相關配套。

公有停車場規劃四百六十二個小客車格、五十一個大客車格、一百廿六個機車格，是市府推動「北大安、南高美」海線雙星計畫，串聯高美濕地及梧棲漁港，打造濱海地區觀光廊帶的重要工程。

建設局長黃玉霖表示，高美濕地南側公園轉運停車場採保水透水工法，保留現存防風林，營造生態自然的停車環境，達到環境保育目的，規劃十個親子優先停車位、十個低碳綠色運具停車位以及十個無障礙停車位，提供轉運站、接駁車的停車空間。

搭配iBike串聯周邊景點

黃玉霖指出，區內並設置iBike公共自行車租賃系統，提供生態廁所及無障礙親子廁所，相關工程已完工正辦理驗收，預定明年初開放免費停車，未來將採用低污染的電動接駁車接送旅客，再以徒步方式進入濕地，保護自然生態。

建設局表示，規劃高美濕地遊客服務中心南側公園轉運停車場，委託民間經營管理，目前正辦理民間自行申請參與公共建設。未來搭配梧棲漁港旅遊機能，打造沿線成為一條兼具活絡觀光經濟發展及濕地生態保育的觀光廊帶。

市府表示，未來國道客運、公車、自用車將在此轉乘，搭配電動車、自行車等綠色運具，串聯高美濕地、梧棲漁港及周邊景點，包括海洋生態館、三井outlet購物中心等，將打通海線雙星的任督二脈，帶來大量遊客人潮。