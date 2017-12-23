〈中部〉若PM2.5超標 投縣議員促停辦運動會

2017-12-23

〔記者陳鳳麗／南投報導〕空污問題昨在南投縣議會臨時會三讀會，仍是多位議員關注焦點，縣議員簡景賢昨建議縣府，請環保局和教育處掌握空污狀況，若PM2.5超標，就提供當天要辦運動會的學校作為停辦與否的參考。副縣長陳正昇說，授權各校自行斟酌，若空污嚴重就把運動會改園遊會等較靜態活動。

縣議員簡景賢表示，南投縣的空污愈來愈嚴重，而PM2.5污染對人體危害如此大，國中小學生是國家未來主人翁，雖然應該鼓勵運動，但若在空污嚴重時讓學生作跑步等激烈運動，恐怕吸入更多PM2.5，因此建議縣府環保局和教育處掌握PM2.5數值，一旦超標就通知學校，並決定是否停辦運動會。

南投縣副縣長陳正昇表示，國中小運動會在廿三日舉行完後，今年的應該就告一段落，未來傾向由學校自行看空污指數，若空污嚴重自行斟酌是否停辦運動會。畢竟運動時大量吸吐空氣，吸入PM2.5會比較多，而園遊會只有走路和站、坐，應該狀況會好一點。

另外民進黨籍縣議員陳翰立，昨也質疑境外最大污染源是中國，請環保局確認來源，一旦確認就由縣府請律師控告這個大烏賊。惟環保局認為境外污染源很難確認，現只知三成是縣內自己產生的污染源，七成來自縣外，但無法確認主要來自何處。

副縣長陳正昇也說，縣長林明溱日前參加中部反空污大遊行，已表達訴求，請台中火力發電廠降載，若中火能降載，再看明年秋冬南投空污情況有無改善，若仍無改善，屆時再決定運動會是否要改期。